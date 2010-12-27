Вице-губернатор города поручил подчиненным скорректировать железнодорожную схему Петербурга

В планах у Смольного- запуск электрички между Петербургом и Сертолово.

Игорь Албин предложил скорректировать схему железнодорожного узла Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщили в аппарате Вице-губернатора.

В планах у Смольного ускорить строительство на участке Санкт-Петербург – Товарный-Московский – парк Обухово, станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский, а также заняться реконструкцией станции в Колпино.

Кроме того, реконструкцию планируют провести на пути от "Новой Деревни" до "Белоострова", а также открыть транспортный узел около "Новый Лахты". Окончание работы планируют до 2025 года.

Также Албин предложил запустить электричку между городом и Сертлово. Так, снизится нагрузка на автомобильные дороги. Отметим, с запуском такой электрички пациентам НИИ онкологии им. Петрова, которая расположена в поселке Песочный, будет легче добираться до больницы.

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