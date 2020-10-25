К концу года в Купчино построят баскетбольный центр

В нем смогут заниматься 264 человека в смену.

К концу 2022 года на Загребском бульваре должны завершить строительство "Центра спортивной подготовки по баскетболу". Об этом на встрече с баскетболистами "Зенита" сообщил губернатор Александр Беглов.

Город регулярно организует соревнования и турниры для школьных команд. Мы активно развиваем дворовый спорт и, в первую очередь, строим спортивные площадки, где дети бесплатно смогут заниматься мини-футболом и баскетболом. Многие чемпионы начинали именно с дворового спорта. отметил градоначальник.

Напомним, что 2022 год был объявлен годом дворового спорта. Строительство Центра идет при поддержке Минспорта.

Беглов поздравил спортсменов и тренеров с первой победой в чемпионате Единой Лиги ВТБ и золотыми медалями чемпионата России.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Госстройнадзор разрешил "Зениту" построить спортивный комплекс на улице Верности.

Фото: Pexels