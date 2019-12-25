На станции Всеволожская в павильоне № 2 появился стационарный подъёмник.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Октябрьская ЖД отремонтирует более 60 вокзалов и платформ. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что с начала 2020 года благоустроили восемь платформ на станциях Лихоборы, Соколов Ручей, Удельная, Малая Вишера, Лигово и Фарфоровская. Кроме того, ремонт произведен также на вокзалах станций Оленегорск, Княжая и Чудово.

Организация намерена обновить 55 пассажирских платформ.

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Фото:Piter.TV