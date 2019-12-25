В Ленобласти и Карелии открываются парки и музеи

Так уже 30 мая будет открыт природный парк "Рускеала" в Карелии.

В Карелии и Ленинградской области намерены после снятия нескольких ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса, открыть несколько туристических объектов. Об этом сообщил РБК.

Так уже 30 мая будет открыт природный парк "Рускеала" в Карелии. Однако, пускать в него будут не более 300 человек в день. Также к приему посетителей готовятся Выборгский замок и смотровая площадка башни Святого Олафа. Также открыться планируют музей-заповедник "Старая Ладога", крепость Корела и музей-усадьба Н.К. Рериха в Изваре.

При этом туристов из Петербурга пока что не ожидают, а вот из соседних регионов – да.

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Фото: Piter.TV