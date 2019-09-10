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Скейт-площадку в парке Малиновка ждет переезд
Сегодня, 14:39
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Скейт-площадку в парке Малиновка ждет переезд

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Старая площадка находится в плохом состоянии.

Скейт-парк в Малиновке переедет в новое место в Красногвардейском районе. Площадка пришла в негодность, об этом глава районе Евгений Разумишкин рассказал телеканалу "Санкт-Петербург".

Планируется, что скейт-парк разместят на набережной реки Охты. Территорию хотят сделать зоной активного отдыха. На данный момент проект находится на последней стадии согласования. 

Этому способствует также то, что рядом находит дом молодежи и ледовый каток.

Ранее стало известно о том, что скейт парк собираются построить под Коломяжским путепроводом. 

Фото: ВК/ В ЗАЩИТУ ПАРКА МАЛИНОВКА

 

 

Теги: малиновка, скейт-парк, скейт-площадка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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