В Петербурге банкротят экс-главу совета директоров порта "Усть-Луга"

Первое заседание назначено на 26 мая.

В отношении петербургского предпринимателя, бывшего главы совета директоров ОАО "Компания "Усть-Луга" Ильи Баскина поступил банкротный иск. Истцом по делу выступил Сергей Волохов. Он требует взыскать с Баскина 13,8 млн рублей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Первое заседание назначено на 26 мая. Заявление о банкротстве может быть признано обоснованным, поскольку сумма искового требования превышает 500 тысяч рублей.

В прошлом году Хамовнический суд Москвы вынес решение о взыскании с предпринимателя 13,8 млн рублей, однако эта задолженность не была погашена. Установлено, что в 2016 году Баскин взял в займы у Волохова эти деньги, однако вернул лишь небольшую часть.

В настоящий момент также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи со злостным уклонением ответчика от погашения кредиторской задолженности.

Ранее мы писали, что приставы описали имущество порта "Бронка" по иску Генпрокуратуры.

Фото: Википедия