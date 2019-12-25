Приставы описали имущество порта "Бронка" по иску Генпрокуратуры

Владельцев терминала обвинили в коррупции при получении господрядов.

К владельцам порта "Бронка" прибыли судебные приставы для описи имущества. Об этом пишет "Фонтанка".

Порт принадлежит членам семьи отставных генералов ФСБ и ФСО Дмитрия Негодова и Евгения Мурова. Иск на конфискацию имущества 15 апреля подала в суд Генпрокуратура. Дело рассмотрит судья Елена Кузнецова, которая ранее занималась делом полковника Захарченко, чье имущество тоже изъяли.

Владельцев "Бронки" обвиняют в использовании коррупционных схем при получении господрядов самого высокого уровня – на президентских резиденциях. Их общая стоимость 33 млрд рублей. Именно на эту сумму прокуроры попросили арестовать активы ответчиков.

"Бронка" находится в Большом порту Петербурга, на Южном побережье Финского залива. Терминал может принять суда длиной до 347 метров, шириной до 50 метров и осадкой до 13 метров.

Ранее мы писали, что Большой порт могут перенести из Петербурга в Мурманскую область.

Фото: Instagram / port_bronka