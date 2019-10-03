Смартфон Nokia с диагональю дисплея 5,99 дюйма готовится к дебюту

Смартфон уже прошел сертификацию сертификацию китайского телекоммуникационного регулятора TENAA. А это значит, что гаджет уже доступен для китайского населения.

Финская компания HMD Global, которой принадлежит мобильное подразделение Nokia, готовит к выпуску новый бюджетный смартфон.

Смартфон уже прошел сертификацию сертификацию китайского телекоммуникационного регулятора TENAA. А это значит, что гаджет уже доступен для китайского населения.

Новика будет работать на восьмиядерном процессоре, на каком именно, пока не известно. Оперативная память – 3 Гб, встроенная 32 и 64 Гб. У смартфона будет 5,99-дюймовый дисплей HD+ разрешение. Емкость аккумулятора – 3040 мА/ч, основная камера – 8 Мп, фронтальная – 5 Мп.

Предполагается, что Nokia TA-1258 может получить название Nokia 3.3, однако это пока только слухи.

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