К четырем связанным с "Интерторгом" компаниям направлено семь исков

Сумма претензий оценивается в 8 млрд рублей.

В понедельник, 27 января, один из крупнейших российских банков подал семь исков к ООО "Евробизнес", ООО "Адастра", ООО "Невская логистика" и ООО "Инвестиционная строительная компания". Сумма претензий составила более 8 миллиардов рублей. Такие данные стали известны из картотеки арбитражного суда Петербурга.

Все четыре компании связаны с торговым домом (ТД) "Интерторг": директор ТД является также совладельцем попавших под иск организаций. Сам "Интерторг" указывается в качестве третьей стороны в претензиях банка.

Ранее арбитражный суд арестовал имущество торгового дома "Интерторг".

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