К будущему автовокзалу на Парнасе построят 9-й проезд

Протяженность улицы составит 1,2 км.

В промышленной зоне Парнас появится новая улица, рабочее название которой 9-й проезд. Улица соединит с дорожной сетью будущий автовокзал и станцию метро "Парнас". Об этом в четверг, 21 июля, рассказали в пресс-службе Смольного.

Протяженность улицы составит 1,2 км. Строительство дороги позволит улучшить доступ к метро, автовокзалу и жилым кварталам, а также позволит развивать и промышленную зону, в частности складские территории.

Ранее в Выборгском районе проложат новые улицы и проезды. Улицы появятся в зоне, ограниченной Северным проспектом, улицей Есенина, Лиственной улицей, улицей Жака Дюкло. Вдоль парка Сосновка сделают пешеходную улицу. В створе улицы Жака Дюкло построят тротуар, велодорожку и открытую парковку.

Фото: Piter.tv

