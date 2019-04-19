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К августу в переулке Декабристов установят 47 новых светодиодных фонарей
Сегодня, 13:13
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К августу в переулке Декабристов установят 47 новых светодиодных фонарей

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Работники "Ленсвета" уже приступили к работам. Вместо воздушных линий светильники будет питать безопасный подземный кабель.

Компания "Ленсвет" приступила к установке современных светильников в переулке Декабристов в Василеостровском районе Петербурга. В общей сложности на участке между набережной реки Смоленки и Уральской улицей появится 47 светодиодных фонарей, закрепленных на 38 металлических опорах. О модернизации в рамках комплексной городской программы сообщила пресс-служба Смольного.

Отмечается, что наружное освещение сделают более безопасным - воздушные линии электропередач заменят на подземный кабель.

Это важная часть работы по созданию комфортной городской среды. Использование современных технологий снижает эксплуатационные расходы и позволяет экономить электроэнергию.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Кроме того, специалисты "Ленсвета" установят фонари на перекрестках и пешеходных переходах в переулке. Все работы будут окончены уже  к августу. 

Ранее мы сообщили о том, что строительство КАД-2 в Петербурге планируют закончить в 2027 году.

Фото: gov.spb.ru

Теги: ленсвет, санкт-петербург, улица декабристов, фонари
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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