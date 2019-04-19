К августу в переулке Декабристов установят 47 новых светодиодных фонарей

Работники "Ленсвета" уже приступили к работам. Вместо воздушных линий светильники будет питать безопасный подземный кабель.

Компания "Ленсвет" приступила к установке современных светильников в переулке Декабристов в Василеостровском районе Петербурга. В общей сложности на участке между набережной реки Смоленки и Уральской улицей появится 47 светодиодных фонарей, закрепленных на 38 металлических опорах. О модернизации в рамках комплексной городской программы сообщила пресс-служба Смольного.

Отмечается, что наружное освещение сделают более безопасным - воздушные линии электропередач заменят на подземный кабель.

Это важная часть работы по созданию комфортной городской среды. Использование современных технологий снижает эксплуатационные расходы и позволяет экономить электроэнергию. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Кроме того, специалисты "Ленсвета" установят фонари на перекрестках и пешеходных переходах в переулке. Все работы будут окончены уже к августу.

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Фото: gov.spb.ru