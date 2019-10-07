Компания Ozon откроет к августу крупный логистический хаб в Петербурге

Объект позволит ускорить доставку заказов по региону до суток.

Российский интернет-магазин Ozon планирует открыть в Петербурге новый логистический хаб в грядущем августе. Об этом сообщает компания Knight Frank. Хаб появится в "PNK Парке Софийская КАД" и позволит обрабатывать порядка 5,5 миллионов товаров рядом с городом и ускорить доставку заказов по региону до суток.

В перспективе новый объект станет площадкой для 2500 рабочих мест, а в сутки сможет обрабатывать около 140 тысяч посылок. Строительство первой очереди завершится во втором квартале 2020 года, до пяти месяцев уйдет на монтаж IT-инфраструктуры и оборудования. Площадь первой очереди – 29 тысяч квадратных метров, весь комплекс расположится на 79 тысячах квадратных метрах территории.

На данный момент в Петербурге работает два сортировочных центра, откуда курьеры забирают товары и развозят клиентам или в пункты самовывоза. Новый хаб получит заказы уже в сентябре.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное / "ВКонтакте"