Общий объем инвестиций в проект составит порядка 2,5 млрд рублей.

В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что в Петербурге появится новый транспортно-логистический центр. Соответствующий проект обсудили в Смольном.

Власти Петербурга уже присвоили статус стратегического проекта транспортно-логистическому комплексу в Красносельском районе. Известно, что инвестором выступает ООО "Логистическая группа "Адмирал".

В пресс-службе Смольного отметили, что проект получил 2,5 млрд рублей инвестиций. Планируется, что объект введут в эксплуатацию в 2022 году. Кроме того, в новом транспортно-логистическом центре намерены создать около 300 рабочих мест.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге создадут регламент деятельности поисковых отрядов.

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