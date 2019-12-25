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В Петербурге появится новый транспортно-логистический центр
Сегодня, 15:11
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге появится новый транспортно-логистический центр

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Общий объем инвестиций в проект составит порядка 2,5 млрд рублей.

В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что в Петербурге появится новый транспортно-логистический центр. Соответствующий проект обсудили в Смольном. 

Власти Петербурга уже присвоили статус стратегического проекта транспортно-логистическому комплексу в Красносельском районе. Известно, что инвестором выступает ООО "Логистическая группа "Адмирал". 

В пресс-службе Смольного отметили, что проект получил 2,5 млрд рублей инвестиций. Планируется, что объект введут в эксплуатацию в 2022 году. Кроме того, в новом транспортно-логистическом центре намерены создать около 300 рабочих мест. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге создадут регламент деятельности поисковых отрядов.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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