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В Петербурге создадут регламент деятельности поисковых отрядов
Сегодня, 10:23
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himif

В Петербурге создадут регламент деятельности поисковых отрядов

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В городе намерены поддерживать поисковые движения.

В Петербурге прислушались к просьбам командиров поисковых отрядов: власти подготовят постановление о порядке поисковых работ и захоронения останков павших воинов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Как пояснил губернатор Александр Беглов, городу важно поддержать поисковые движения, занимающиеся благородным делом. Месяцем ранее в Петербурге приняли закон о мерах по реализации Федерального закона об увековечивании памяти погибших, однако теперь не хватает регламента работы отрядов от городских властей.

В Центре "Рейд 2.0", тем временем, по поручению губернатора открыли первый музей поискового движения. В нем выставлены поисковые находки и экспонаты из частных коллекций о блокаде Ленинграда. Также в экспозиции, посвященной средствам военной связи, можно встретить отреставрированные рабочие телефоны.

Ранее мы писали, что в Петербурге предложили узаконить придомовой раздельный сбор мусора.

Фото: Piter.TV

Теги: поисковый отряд, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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