Агрессивный петербуржец распылил газ в лицо кондуктору

Он не хотел платить за проезд.

К административной ответственности привлекли агрессивного пассажира автобуса, распылившего газ в кондуктора. Об этом сообщила , пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Невского района 22 октября обратился 62-летний кондуктор рейсового автобуса. Он рассказал, что около 22:20 в салоне автобуса при проезде по Хрустальной улице неизвестный пассажир распылил в его сторону вещество из предмета, похожего на газовый пистолет, а также угрожал физической расправой. Конфликт произошел из-за отказа оплачивать проезд.

Кондуктору была оказана медицинская помощь. Сотрудники полиции через 20 минут после случившегося задержали 52-летнего жителя Купчино с явными признаками алкогольного опьянения. Газовый пистолет у подозреваемого изъяли. В отношении злоумышленника составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Трое в автобусе, не считая избитого кондуктора: очередной пассажир отказался оплачивать проезд.

Фото: Piter,TV