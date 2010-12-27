Трое в автобусе, не считая избитого кондуктора: очередной пассажир отказался оплачивать проезд

На улице Комсомола пострадал 41-летний мужчина из автобуса №106.

В Петербурге избили еще одного кондуктора, на этот раз пострадал 41-летний мужчина из автобуса №106. В День Воздушно-десантных войск, 2 августа, около 20:00 в транспорт зашли трое молодых людей в голубых беретах. Один из них не захотел платить за проезд и ударил кондуктора. Инцидент случился в Калининском районе на улице Комсомола, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После случившегося молодые люди вышли из автобуса. Кондуктору оказали помощь в Мариинской больнице и выписали в удовлетворительном состоянии. На данный момент полиция устанавливает личность нападавшего и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

За лето 2019 года это уже третий случай нападения на кондуктора. В июне Piter.TV сообщал о неадекватном юноше, из-за которого у Финляндского вокзала пострадала кондуктор троллейбуса. А в июле досталось женщине из троллейбуса №45, ее ударили на технической остановке у станции метро "Ленинский проспект". При этом, через время хулиган самостоятельно сдался полиции.

Фото: Pixabay