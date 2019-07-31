"Горэлектротранс" просит помочь петербуржцев найти обидчика кондуктора

В ночь с 23 на 24 июля он поскандалил, а затем ударил женщину.

В Петербурге продолжают разыскивать молодого человека, который ударил кондуктора троллейбуса. Женщина получила травму головы. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранса".

Инцидент в общественном транспорте произошел в ночь с 23 на 24 июля на Ленинском проспекте. Около полуночи в троллейбус №45 на остановке "Брестский бульвар" зашли два молодых человека. По технической причине троллейбус вынужден был остановиться недалеко от метро "Ленинский проспект". Пассажиров попросили пересесть в соседний транспорт. Один из них оказался недоволен ситуацией. Сначала он накричал на кондуктора, а потом и вовсе ударил по лицу. Женщина ударилась головой о поручень. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Ее госпитализировали. По факту произошедшего предприятие обратилось с заявлением в 64-й отдел полиции Кировского района. Также "Горэлектротранс" обратился к петербуржцам с просьбой принять участие в поисках злоумышленника.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водителя BMW задержали после ДТП на Невском проспекте.

Видео: пресс-служба "Горэлектротранс"