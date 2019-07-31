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Водителя BMW задержали после ДТП на Невском проспекте

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Его автомобиль перевернулся.

Стало известно, что сотрудники ГИБДД Центрального района задержали 38-летнего водителя перевернувшегося автомобиля BMW на Невском проспекте Петербурга. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что в среду, 31 июля в центре города произошло ДТП с участием трех автомобилей. Столкнулись Volkswagen и Ford, а BMW перевернулся. У автомобилей были серьезные повреждения. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что ГИБДД опубликовала карту со всеми камерами на дорогах.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте

Видео: Piter.TV

 

Теги: дтп на невском проспекте, полиция задержала водителя bmw
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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