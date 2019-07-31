ГИБДД опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Ресурс находится на стадии заполнения.

На сайте ГИБДД России впервые появилась общедоступная карта с указанием всех видеокамер, установленных на дорогах. Ресурс работает на сайте ведомства в тестовом режиме и находится на стадии заполнения.

В июле в Государственную думу был внесен законопроект, в котором говорится о том, что все камеры видеофиксации на дорогах должны быть в собственности государства. Это делается для защиты прав автомобилистов.

Зачастую частные комплексы ставят не на опасных участках дороги, а там, где водители могут немного нарушить скоростной режим.

Также власти планируют запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут.

Видео: Piter.TV