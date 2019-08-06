В полицию сдался безработный хулиган, избивший кондуктора троллейбуса №45

Им оказался житель Московского района Иннокентий Александров.

Хулиган, который ударил по лицу кондуктора троллейбуса в Кировском районе, самостоятельно сдался полицейским. В понедельник, 5 июля 28-летний Иннокентий Александров оформил явку с повинной. Мужчина проживает в Московском районе и нигде не работает, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что инцидент в общественном транспорте произошел в ночь с 23 на 24 июля на Ленинском проспекте. Около полуночи в троллейбус №45 на остановке "Брестский бульвар" зашли два молодых человека. По технической причине троллейбус вынужден был остановиться недалеко от метро "Ленинский проспект". Пассажиров попросили пересесть в соседний транспорт. Один из них оказался недоволен ситуацией. Сначала он накричал на кондуктора, а потом и вовсе ударил по лицу. Женщина ударилась головой о поручень, ее госпитализировали.

Тогда "Горэлектротранс" обратился с заявлением в 64-й отдел полиции Кировского района. Также компания попросила петербуржцев принять участие в поисках злоумышленника. В свою очередь, правоохранители 31 июля возбудили уголовное дело по статье "хулиганство".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на улице Кораблестроителей под колеса автомобилей вылился кипяток.

Видео: пресс-служба "Горэлектротранс"