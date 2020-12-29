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К Сенатской площади стеклись сотни петербуржцев

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Из Александровского сада выгоняют людей.

К Сенатской площади в Петербурге стеклись сотни петербуржцев. В 14.00 здесь начался несанкционированный митинг в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Как передает корреспондент Piter.TV, полиция вытесняет граждан с площади. Также неподалеку, из Александровского сада, правоохранителя выгоняют горожан.

Тем временем, у Гостиного двора задержали уже свыше 160 человек, пойманных активистов увезли в обычном автобусе и маршрутке.

Видео: Piter.TV

Теги: сенатская площадь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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