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Памятник Петру I на Сенатской площади моют ко Дню города
Сегодня, 10:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Памятник Петру I на Сенатской площади моют ко Дню города

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Памятник Петру I создан французским скульптором Этьеном Фальконе в 1782 году.

В четверг, 27 мая, в Петербурге отметят День города. В рамках подготовки к празднику на Сенатской площади начали мыть памятник Петру I.

В городе с наступлением тепла памятники моют до самого конца лета. Реставраторы начинают работы уже перед Днем Победы и Днем основания города на Неве.

Памятник Петру I создан французским скульптором Этьеном Фальконе в 1782 году.  Статуя высотой 10,4 метра отлита из бронзы и установлена на гранитном постаменте.

Празднование Дня города в Петербурге пройдет в очном формате с телетрансляциями.

Фото: pixabay

Теги: день города, памятник, петр 1, сенатская площадь
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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