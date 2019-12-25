Памятник Петру I на Сенатской площади моют ко Дню города

Памятник Петру I создан французским скульптором Этьеном Фальконе в 1782 году.

В четверг, 27 мая, в Петербурге отметят День города. В рамках подготовки к празднику на Сенатской площади начали мыть памятник Петру I.

В городе с наступлением тепла памятники моют до самого конца лета. Реставраторы начинают работы уже перед Днем Победы и Днем основания города на Неве.

Памятник Петру I создан французским скульптором Этьеном Фальконе в 1782 году. Статуя высотой 10,4 метра отлита из бронзы и установлена на гранитном постаменте.

Празднование Дня города в Петербурге пройдет в очном формате с телетрансляциями.

Фото: pixabay