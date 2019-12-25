Памятник Петру I на Сенатской площади моют ко Дню города

В четверг, 27 мая, в Петербурге отметят День города. В рамках подготовки к празднику на Сенатской площади начали мыть памятник Петру I.
В городе с наступлением тепла памятники моют до самого конца лета. Реставраторы начинают работы уже перед Днем Победы и Днем основания города на Неве.
Памятник Петру I создан французским скульптором Этьеном Фальконе в 1782 году. Статуя высотой 10,4 метра отлита из бронзы и установлена на гранитном постаменте.
Празднование Дня города в Петербурге пройдет в очном формате с телетрансляциями.
Фото: pixabay
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