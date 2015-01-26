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На реставрацию "Медного всадника" власти Петербурга выделили почти 40 млн. рублей
Сегодня, 19:30
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На реставрацию "Медного всадника" власти Петербурга выделили почти 40 млн. рублей

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На портале госзакупок объявили конкурс на реставрацию памятника Петру I на Сенатской площади. 

В пятницу, 28 мая, на портале госзакупок объявили конкурс на реставрацию памятника Петру I на Сенатской площади. 

Заказчиком выступил Государственный музей городской скульптуры. А начальная стоимость работ оценивается в 39 миллионов 987 тысяч рублей. Отмечается, что обновить памятник планируют до конца этого года. Кроме того, в объявлении указано, что заявки принимаются до 22 июня 2021 года.

Ранее мы писали, что петербуржцы назвали главную достопримечательность города.

Фото: sntsadovoe.ru

Теги: конкурс, медный всадник, реставрация, сенатская площадь
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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