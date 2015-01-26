На реставрацию "Медного всадника" власти Петербурга выделили почти 40 млн. рублей

На портале госзакупок объявили конкурс на реставрацию памятника Петру I на Сенатской площади.

В пятницу, 28 мая, на портале госзакупок объявили конкурс на реставрацию памятника Петру I на Сенатской площади.

Заказчиком выступил Государственный музей городской скульптуры. А начальная стоимость работ оценивается в 39 миллионов 987 тысяч рублей. Отмечается, что обновить памятник планируют до конца этого года. Кроме того, в объявлении указано, что заявки принимаются до 22 июня 2021 года.

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Фото: sntsadovoe.ru