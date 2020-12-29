На "Гостином дворе" силовики докладывают о 160 задержанных

Канал Piter.tv продолжает следить за происходящим на станции метро Гостиный двор.

Сотрудники МВД во время оперативных переговоров на Невском проспекте у станции метро Гостиный двор заявили о 161 задержанном. Свидетелем переговоров стал корреспондент Piter.TV. На уточняющий вопрос, идёт ли речь об общем числе задержанных по городу, или только о данной локации, силовики отвечать отказались. Однако подсчёт велся с бумаги, исписанной ручкой, при помощи калькулятора, что позволяет предположить: статистика велась именно по Гостиному двору.

Также корреспондент сообщает, что в период с 13.20 до 14.00 в этой точке полностью наполнили задержанными и увезли в неизвестном направлении два пассажирских автобуса – маршрутку и гармошка. По визуальной оценке в них было не менее 60 человек суммарно. Столкновений и жестких задержаний не наблюдалось. Сейчас к месту несанкционированной акции привезли очередной маршрутный автобус.

Отметим, что на выходе со станции метро перекрыто пешеходное движение в сторону Дворцовой площади. Гражданам предлагают добираться до центра по четной стороне Невского проспекта. При этом движение от Дворцовой к Площади Восстания не блокируется.

Фото: Piter.TV