В День города к памятнику Петру I на Сенатской площади возложили цветы: видео

В торжественной церемонии принимали участие члены Правительства Петербурга, депутаты ЗакСа, а также почетные граждане города.

Утром 27 мая на Сенатской площади состоялась торжественная церемония возложения цветов к Медному всаднику — памятнику Петру I. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

В церемонии приняли участие члены Правительства Петербурга, депутаты Законодательного собрания, почетные граждане города и другие. В торжественном мероприятии также приняла участие бывший губернатор Северной столицы, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Событие состоялось в рамках празднования Дня города. В культурной программе заявлено выступление военного оркестра штаба Западного военного округа и хора Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга под руководством художественного руководителя и главного дирижера Владислава Чернушенко.

По окончании церемонии возложения цветов по Адмиралтейской набережной торжественным маршем пройдет Рота Почетного караула. В акватории Невы состоится проход "Ботика Петра I".

Ранее мы публиковали полную программу Дня города в Петербурге.

Видео: Piter.TV