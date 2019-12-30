К предприятию добавятся четыре организации.

К "Ленэнерго" присоединят несколько дочерних компаний. За реорганизацию ПАО акционеры проголосовали практически единогласно. Многие ждут этого уже больше года. Об этом сообщила "Фонтанка.ру". Информация о результатах выбора акционеров размещена на портале раскрытия корпоративной информации 28 января.

Известно, что в состав компании войдут "Царскосельская энергетическая компания", "Курортэнерго", "Петродворцовая электросеть" и "Санкт-Петербургские электрические сети". Сейчас "Ленэнерго" владеет контрольным пакетом акций каждой из организаций. В последней фирма также является единоличным собственником. В ближайшее время ожидается переименование части филиалов. Наименование будет соотноситься с зонами обслуживания в городе. В "Ленэнерго" добавили, что конечный потребитель ресурсов не заметит разницу, услуги будут поступать по обычному режиму. Однако реорганизация позволит упростить процессы управления и повысить эффективность.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Ленэнерго" пресекло 5 тысяч случаев хищения электроэнергии в Петербурге.

Фото: Piter.tv

