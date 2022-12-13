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К Эрмитажу выстроилась огромная очередь посетителей
Сегодня, 15:33
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К Эрмитажу выстроилась огромная очередь посетителей

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На рождественских каникулах Эрмитаж продлил свою работу в некоторые дни.

Эрмитаж начал работу 3 января после новогодних выходных. К музею выстроилась огромная очередь желающих посетить его. Об этом пишет "Фонтанка". 

Первые два январских дня музей не работал. На рождественских каникулах Эрмитаж продлил свою работу в некоторые дни. Так, 3, 4, 6 и 7 января Главный музейный комплекс и Главный штаб открыты до 20:00 — кассы закрываются на час раньше.

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Фото: Piter.tv
 

Теги: график работы, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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