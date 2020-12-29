Чиновники ищут ответственного за кучу грязи у "Дунайской"

Территория, прилегающая к станции метро, оставляет желать лучшего.

В среду, 13 января, корреспонденты "Невских новостей" отправили в администрацию Фрунзенского района запрос, когда территория у станции метро "Дунайская" будет благоустроена.

На картах зона обозначена как Федоровский сквер. Однако в "сквере" нет освещения, скамеек и мусорных урн, зато есть пустырь с нечистотами и мусором, через который приходится проходить петербуржцам или обходить его окольными путями. Зимой место покрыто снегом, однако осенью и весной проблема встает остро. В районной администрации отметили, что приводить в надлежащий вид пустошь возле метро должны со дня на день, однако точных дат никто не называют.

Работы должен провести "Метрострой". В комитете по благоустройству уточнили, что это не их объект, поэтому заниматься благоустройством они не планируют. Владеет ли кто-то данным участком и кто собирается приводить его в надлежащий вид, пока неизвестно. Мечты петербуржцев об общественном пространстве, которое станет украшением южной части города, пока остаются мечтами.

Напомним, что станция начала принимать пассажиров в октябре 2019 года.

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Фото: Piter.TV