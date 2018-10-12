К Дню Ракетных войск Минобороны опубликовало видео с работой ядерного щита России

В небольшом ролике показаны марш броски, развертывание ракетных комплексов и запуск ракет.

Сегодня, 17 декабря, Ядерному щиту России ровно 60 лет.

Свой отсчет ракетные войска стратегического назначения ведет с 17 декабря 1959 года, когда вышло постановление Совета Министров СССР, учредившее должность главнокомандующего этого рода войск и образовавшее Главный штаб РВСН. Официально праздник начали праздновать с 1995 года.

Сегодня у РВСН 60-летний юбилей, и Министерство обороны поздравляет ракетчиков с праздником. К юбилею на официальном аккаунте YouTube Минобороны России опубликовано небольшое видео, на котором показаны все ключевые моменты работы ядерного щита России.

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Видео: Минобороны России