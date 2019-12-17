Преступники могут их перепродать.

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ. Об этом сообщили в "Ведомостях" со ссылкой на двух собственных источников. По их сведениям, Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн опасных веществ с предприятия "Авангард". Завод является подведомственной организацией.

"Авангард" изготавливает промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, нужды Минобороны. Он же отвечает за утилизацию боеприпасов реактивных систем залпового огня. Из пропавших веществ злоумышленники могли сделать промышленную взрывчатку и перепродать на черном рынке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "за кражу в особо крупном размере". Следственными мероприятиями занимается управление МВД по Стерлитамаку в Башкирии.

Ранее Piter.tv писал о том, что неизвестные требуют от горсуда Петербурга 120 биткоинов. Под раздачу попали и районные суды.

