В Петербурге 11 мостов обновят к началу ЧМ-2018

На большинстве из них заменят дорожное покрытие.

В преддверии Чемпионата Мира 2018 в Санкт-Петербурге отремонтируют 11 мостов. Работы планируют закончить в середине июля, сообщает 9 апреля "Мостотрест".

Автомобилисты города находятся в легком шоке, так как, судя по списку, работы на всех переправах будут производится одновременно, что сулит колоссальные пробки. Новый асфальт положат на Дворцовом, Биржевом, Троицком, Измайловском, Литейном, Обуховском и Большеохтинском мостах.

Также ремонтные работы коснуться Мало-Конюшенного и Театрального моста. Там будут переложены тротуары. На Ушаковском и Каменноостровском переправах только покрасят краской верхние части конструкций.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал о том, что в ГАТИ рассказали о новых ограничениях в движении.

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