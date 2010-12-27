В ГАТИ рассказали о новых ограничениях в движении

Проезд закроют в центре и не севере города.

Государственная административно-техническая инспекция предупреждает водителей Петербурга, что с 9 апреля для движения закроют на улице Бутлерова и на шоссе Революции.

В ГАТИ сообщили, что с 9 по 22 апреля проезд закроют по Бутлерова от Новороссийской улицы до проспекта Науки. Отмечается, что перекресток с проспектом Непокоренных под ограничения не попадает. Заторы ожидаются на шоссе Революции.

Также ограничения коснутся четной стороны набережной реки Фонтанки от улицы Чайковского до Невского проспекта. Движение будет перекрыто, включая перекрестки, с 10 апреля по 19 мая.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что ремонт Невского проспекта начнётся с 13 апреля.