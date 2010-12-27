ГАТИ предупреждает: ремонт Невского проспекта начнётся с 13 апреля

Работы по ремонту Невского проспекта будут проводиться с 13 апреля по 13 мая.

С 13 апреля в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия Невского проспекта с закрывается движение транспорта на некоторых участках в центре Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

В связи с дорожными работы закроется движение транспорта на следующих участках:

С 23:00 13 апреля по 06:00 16 апреля от Дворцовой наб. до М.Морской ул.;

С 23:00 20 апреля по 6:00 22 апреля от Дворцовой наб. (включая перекресток) до наб. канала Грибоедова (включая перекресток);

С 6:00 22 апреля по 06:00 23 апреля от Дворцовой наб. до наб. канала Грибоедова (включая перекрёсток);

С 23:00 28 апреля по 06:00 01 мая от Адмиралтейского пр. до Садовой ул. (включая перекресток);

С 23:00 02 мая по 12:00 04 мая от наб. канала Грибоедова до Литейного пр.;

С 12:00 04 мая по 05 мая от наб. канала Грибоедова до Литейного пр. (без перекрестка с Садовой ул.);

С 06 мая по 06:00 08 мая от Садовой ул. до пл. Восстания;

С 06-00 08 мая по 06-00 09 мая от Садовой ул. до пл. Восстания (без перекрестка с наб. р. Фонтанки);

С 06:00 10 мая по 06:00 12 мая от Литейного пр. (включая перекресток) до пл. Восстания;

С 06:00 12 мая по 13 мая от Литейного пр. до пл. Восстания.

Также пресс-служба ГАТИ предупреждает, что на некоторых участках движение будет ограничено:

С 13 апреля по 30 апреля ограничено движение по Адмиралтейскому проезду у Дворцового моста;

С 13 апреля по 13 мая ограничено движение по Казанской площади;

С 20 апреля по 08 мая ограничено движение по площади Островского;

С 28 апреля по 08 мая и с 10 мая по 13 мая будет ограничено движение транспорта по ул. Марата от Стремянной ул. до Невского пр.

Фото: Piter.TV