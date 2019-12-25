Сейчас парк из-за пандемии коронавируса по распоряжению городского правительства закрыт.

В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что в парке Победы к 9 мая высадят 75 кустов сирени. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Отмечается, что вдоль проспекта Юрия Гагарина специалисты уже высадили живую изгородь из 850 кустов альпийской смородины. Отмечается, что комитет также планирует красить Московского парка Победы. Там высадят 13 тысяч виол и 106 тысяч однолетников.

Напомним, что в настоящее время из-за пандемии парк закрыт для посещений.

Ранее мы сообщали о том, что рабочая неделя в Петербурге завершится дождем и мокрым снегом.

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