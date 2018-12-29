К 75-й годовщине снятия блокады около 400 тысяч ветеранов получат выплаты 

Средняя сумма выплаты составит 7 тысяч рублей на человека.

В Петербурге к 75-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады около 400 тысяч ветеранов получат выплаты. Об этом заявил глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Выплаты получат 400 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда заявил он

Средняя сумма выплаты составит 7 тысяч рублей на человека.

Стоит отметить, что в бюджете на эти цели выделили 1,7 млрд рублей.

Кроме того, абсолютно все блокадники получат памятные знаки "В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

Ранее мы сообщали о том, что Историк Вячеслав Мосунов презентовал свою книгу "Прорыв блокады Ленинграда. Операция "Искра"

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