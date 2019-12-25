В Кронштадте появятся семь новых объектов транспортной инфраструктуры

Объекты должны появиться до 2025 года.

В четверг, 5 августа, в Смольном рассказали, что в Кронштадте началась масштабная модернизация транспортной инфраструктуры. Работы будут проводить в рамках проекта создания на острове туристско-рекреационного кластера.

Наша обязанность – построить новые дороги, сделать дополнительные въезды в историческую часть города и обеспечить достойную и современную транспортную связь Кронштадта с Петербургом. губернатор Александр Беглов

Шесть из семи планируемых объектов построят за счет городского бюджета. Будут построены новые дороги в 7 и 8 кварталах, реконструированы участки Цитадельской дороги (от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе) и Кронштадтского шоссе (от КЗС до Цитадельской дороги). Предусмотрено строительство нового участка Цитадельского шоссе (от Цитадельской дороги до ул. Адмирала Грейга). Еще один участок шоссе от ул. Гидростроителей до ул. Литке будет реконструирован. В результате Цитадельское шоссе станет дублирующей трассой для выезда на КАД. Общая протяженность дорог составит около 10,5 км.

В строительство проектов выделят не менее 8 млрд рублей, 4,9 млрд рублей из которых выделит Петербург, 3 млрд рублей – бюджет России, еще 3,5 млрд рублей – средства инвесторов.

Ранее мы писали, что в Кронштадте открыли вторую очередь парка "Патриот".

Фото: Piter.tv