В Ленобласти к 2024 году будут закрыты восемь полигонов ТБО

Был обновлен и перечень мест накопления/

В Доме правительства Ленобласти обсудили новую территориальную схему обращения с отходами. Регион работает в агломерации с Петербургом, из-за чего территориальная схема двух регионов должна быть практически единым документом.

В Ленобласти тем временем актуализировали список отходообразователей. Был обновлен и перечень мест накопления, отметила председатель комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова. В списке значится более 16 тысяч контейнерных площадок.

Мы планируем к 2023 году увеличить долю направляемых отходов на переработку до 70%. К 2024 – до 80%. Анастасия Кузнецова, председатель комитета по обращению с отходами

Также в документе говорится об объектах, которые со следующего года прекратят свою деятельность. Это полигон "Самарка" и полигон в Волосовском районе. К концу 2023 года в планах вывести ещё 6 полигонов.

В этом году в Ленобласти ликвидировали 883 места несанкционированного размещения отходов, что составило всего 122 тысячи кубометров мусора.

В это же время прокуратура проверяет, как проходит рекультивация бывшего полигона "Новоселки".

Фото: Piter.tv