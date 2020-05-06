К 2024 году планируют запустить ОЭЗ "Парнас" в Петербурге

В этом и следующем годах начнется проектирование, затем приступят к строительству объекта.

К 2024 году в Петербурга планируется открыть особую экономическую зону "Парнас". Об этом в пятницу, 3 июня, рассказал глава комитета по промышленной политике инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, передаёт ТАСС.

В этом и следующем годах начнется проектирование, затем приступят к строительству объекта. При этом порядка около 15-17 производств смогут разместить на площадке уже к концу 2023 или к началу 2024 года. На сегодняшний день в Петербурге действует ОЭЗ "Санкт-Петербург".

Ранее мы писали, что Мишустин указал на необходимость воссоздания обрабатывающей промышленности. Глава кабмина РФ видит необходимость снижения зависимости от импорта товаров.

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