К 2023 году в петербургском метро заменят 320 вагонов

По словам председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова, в 2020 году власти Петербурга купили около 40 вагонов.

В среду, 20 января, комитет по транспорту Петербурга сообщил о планах приобрести 320 новых вагонов к 320-летию города, которое будет праздноваться в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас выстраиваем программу замены к 320-летию Петербурга — 320 новых вагонов метрополитена, это подарок губернатора городу Петербург отметил председатель комитета Кирилл Поляков.

В 2020 году списали 18 вагонов, в этом году планируют списать 80, дальше еще 248 за 3 года. По данным "Фонтанки", комитет запрашивал на подвижной состав дополнительно 27,5 млрд рублей на 3 года. 21,4 млрд — для закупки 192 вагонов в подземку.

Ранее мы писали, что с 25 января маршрут автобуса № 330 немного изменится.

Фото: Piter.TV