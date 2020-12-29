С 25 января маршрут автобуса № 330 немного изменится

Также на маршруте появится одна новая остановка.

С 25 января автобусы №330 в Петербурге немного изменят маршрут. Об этом предупредили в пресс-службе комитета по транспорту.

С понедельника автобусы будут следовать:от конечной остановки "Колпино, вокзал" по привычной трассе до улицы Веры Слуцкой, затем по ней, по проспекту Ленина и далее по действующей трассе до конечной "Станция метро "Шушары". В обратном направлении трасса автобуса останется без изменений.

Также отмечается, что на улице Веры Слуцкой вводится остановка "Улица Веры Слуцкой 28", она расположится у Городской больницы №33. Остановка будет действовать при следовании автобусов в сторону метро "Шушары".

Новый автобусный маршрут запустят от Мурино до станции метро "Проспект Просвещения".

Фото: Piter.TV