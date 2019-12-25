К 2022 году все автобусы и троллейбусы Петербурга будут заменены низкопольными машинами

До конца 2020 года в автопарки города поступят 547 новых транспортных средств.

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что через два года в Петербурге все автобусы и троллейбусы заменят на машины с низким полом. Об этом сообщает председатель городского Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Соответствующий общественный транспорт необходим для перевозки маломобильных групп населения.

Уже в следующем году все "социальные" городские автобусы будут только с низким полом, а в 2022 году – вообще все автобусы и троллейбусы Кирилл Поляков.

В 2021 году в Петербурге обновят общественный транспорт на 86 машин. Отмечается, что до 2020 года в автопарках города появятся 547 новых транспортных средств.

Ранее мы сообщали о том, что метростроители завершили проходку тоннеля до границы станции "Казаковская".

Фото:Piter.TV