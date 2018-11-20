К дню рождения Анны Ахматовой вышел путеводитель по Петербургу

Поэтессе исполнилось 130 лет 21-го июня.

Сервис maps.me составил путеводитель по местам Анны Ахматовой в Петербурге. Его приурочили к дню рождения поэтессы, который был 21-го июня.

В маршрут вошли 10 мест, связанные с жизнью и творчеством Ахматовой. Среди них - литературное кабаре "Бродячая собака", дача в Комарово, музей-квартира Льва Гумилева, музей в Фонтанном доме и другие.

Найти путеводитель можно на сайте сервиса в разделе "События".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сестры Вачовски работают над новой "Матрицей".

Фото: wikipedia.org