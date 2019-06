Сестры Вачовски работают над новой "Матрицей"

Ожидается, что в картине сыграет звезда "Крида" и "Черной Пантеры".

Авторы знаменитой фантастической трилогии "Матрица", сестры Лана и Лилли Вачовски, готовят новый фильм вселенной. Об этом сообщает зарубежное издание We Got This Covered.

По информации СМИ, картина станет приквелом основной трилогии и расскажет историю молодого Морфиуса, роль которого исполнит актер Майкл Б. Джордан ("Крид", "Черная Пантера"). Подробности проекта пока неизвестны.

Первая часть "Матрицы" с Киану Ривзом вышла в 1999 году. При бюджете в 60 млн долларов фильм собрал в прокате почти 500 млн, взял четыре премии "Оскар" и вошел в список лучших фильмов в истории.

Видео: Warner Bros.