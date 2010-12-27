КСП проверит расход средств на строительство стадиона "Санкт-Петербург"

Инспекторы проверят законность использования средств городского бюджета.

Контрольно-счётная палата Северной столицы проверит комитет по строительству. Об этом Piter.TV сообщили пресс-службе ведомства.

Инспекторы проверят законность использования средств городского бюджета при строительстве стадиона "Санкт-Петербург". Проверка состоится уже в нынешнем году. Специалисты проанализируют работу комитета за 2016 - 2017 годы, а при необходимости и более раннее время.

Ранее сообщалось, что "Санкт-Петербург Арена" получила золотой экосертификат FIFA.

Фото: "Зенит - Арена" / ВК.