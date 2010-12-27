"Санкт-Петербург Арена" получила золотой экосертификат FIFA

"Санкт-Петербург Арена" прошел экологический контроль от специалистов FIFA.

В Смольном на заседании комитета по проведению Чемпионата мира по футболу обсудили готовность Петербурга к принятию данного мероприятия. Днем 14 марта глава города Георгий Полтавченко получил “золотой” экологический сертификат от коллегии FIFA за проверку стадиона “Санкт-Петербург Арена”. Международная организация признала, что спортивный объект построен согласно всем экологическим и санитарным требованиям.

В целом, инспекционный визит иностранных коллег позволил дать положительные отзывы о готовности стадиона к матчам. Скоро там пройдет товарищеская игра между сборные России и Франции. “Арену” также “протестируют” 29 апреля. Там сыграют петербургский “Зенит” и московский “ЦСКА”. К этому времени завершатся инфраструктурные работы. Особое внимание будет уделено вводу в эксплуатацию станций “Новокрестовская” и “Улица Савушкина”.

Отметим, что на создание площадки ушло около десяти лет. За это время стоимость “Арены” увеличилась с 6,7 до 43 миллиардов рублей. Согласно непроверенным данным, на возведение стадиона на Крестовском острове ушло даже более 50 миллиардов.

