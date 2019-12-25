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КСП проверит, как библиотеки тратят бюджетные средства
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КСП проверит, как библиотеки тратят бюджетные средства

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Контрольно-счётная палата начала плановую проверку систему библиотек имени Лермонтова.

Во вторник, 6 июля, контрольно-счетная палата Петербурга приступила к плановой проверки "Межрайонной централизованной библиотечной системы им. Лермонтова" и комитета по культуре в качестве её учредителя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Аудиторы будут оценивать эффективность и результативность того, как были использованы бюджетные средства с 2019 по 2021 год. Проверка продлится до 6 сентября.

Система имени Лермонтова включает в себя 14 библиотек в Центральном и Адмиралтейском районах города. В учреждениях часто проводят различные встречи, лекции, мастер-классы, концерты и акции для посетителей. Ежегодно система получает определенную сумму. Например, в 2020 году было получено 213 миллионов рублей, годом ранее – 208 миллионов рублей. 

Ранее мы писали, что администрация Выборгского района напомнила предпринимателям о необходимости своевременной очистки урн.

Фото: Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова / Вконтакте

Теги: библиотеки петербурга, ксп, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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