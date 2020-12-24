КСП проверит, как Комитет по делам Арктики использовал бюджетные средства

В 2020 году бюджет был освоен всего на 81%.

В понедельник, 1 февраля, специалисты Контрольно-счетной палаты начали выборочную проверку финансово-хозяйственной деятельности Комитета Петербурга по делам Арктики. Проверка проходит под руководством аудитора Егора Бушева.

Специалисты дадут оценку законности, эффективности и целевому использованию средств бюджета города за 2019-2021 годы.

В 2019 году Комитет потратил 97,5 миллионов рублей. Из них 67% направили на содержание органа власти, 30% - на реализацию комплекса мер по развитию научно-исследовательских, культурных, социально-экономических, экологических и других связей Северной столицы с регионами Арктической зоны РФ.

В 2020 году расходная часть бюджета Комитета была запланирована в размере 119 миллионов рублей, но потрачены были лишь 81% средств. Это самый низкий показатель в городе среди исполнительных органов государственной власти.

Председателем ведомства является Герман Широков. В правительства Петербурге Комитет курирует вице-губернатор Эдуард Батанов.

Проверка Контрольно-счетной палаты завершится 10 марта.

Ранее КСП обнаружила у МО "Петергоф" нарушения на сумму 57 млн рублей.

Фото: Piter.TV