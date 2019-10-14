КСП обнаружила сотни нарушений в работе администрации Константина Серова

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга проверила работу администрации Фрунзенского района, возглавляемой Константином Серовым. Были выявлены нарушения более чем на 300 миллионов рублей.

К схемам возможного вывода денег из бюджета Серов может иметь непосредственное отношение, сообщают СМИ.

Данные на официальном сайте КСП говорят о 778 финансовых нарушениях за 2018-2020 годы, общая сумма которых составила 306 миллионов 234 тысячи рублей.

При этом зафиксированы случаи завышения стоимости государственных контрактов, неэффективного использования бюджетных средств, а также целый ряд фактов прочих нарушений.

По мнению ряда СМИ, все это может свидетельствовать не только об ошибках сотрудников Администрации Фрунзенского района, но и о возможных действиях с преступным умыслом.

Отметим, что благоустройство района оставляет желать лучшего, и при этом, по словам чиновников, на наведение порядка нет бюджетных средств.

Это не первый случай, когда руководитель администрации района привлекает внимание СМИ. Ранее издание LIFE сообщало, что множество вопросов есть к доходам Серова и его супруги. Если исходить из заявленной чиновником декларации, в 2019 году он заработал чуть более 3 миллионов рублей, супруга - 21 миллион рублей.

При этом LFE уточнял, что на родственников Серова зарегистрированы авто премиум-класса, а стоимость элитных квартир, находящихся в собственности его жены в разы превышает указанные доходы.

Среди возможных источников доходов чиновника ряд медиа указывал лоббирование интересов "ТЗБ "Петроградская" при получении госконтрактов по всему городу – находившееся на грани банкротства предприятие вдруг стало получать значительную прибыль.

Торгово-закупочная база хоть и именуется "Петроградской", большинство контрактов фирма получает от организаций из других районов. Фрунзенский в их числе.

Стоит вспомнить, что против некоторых лиц, которые входили в ближайшее окружение Серова, когда он возглавлял Администрацию Невского района, были возбуждены дела о получении взяток.

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