Жители города пытаются обратить внимание местных властей на многочисленные проблемы благоустройства.

Петербургские активисты организовали необычную акцию, развесив в Купчино изображения популярного в Сети "Ждуна" с прикрепленной к нему фотографией главы Фрунзенского района Константина Серова. Таким образом жители города пытаются обратить внимание местных властей на многочисленные проблемы благоустройства.

Акцию провели накануне, 25 ноября, представители общественного движения "Молодой Петербург". На странице сообщества в социальной сети "ВКонтакте" активисты объяснили свои действия невозможностью донести важные вопросы, требующие решения, непосредственно до руководителя Фрунзенской администрации.

Как отмечают организаторы, на протяжении многих лет чиновники игнорируют проблемы благоустройства, среди которых обилие полуразрушенных зданий, мусорные воронки, разбитые дороги и вездесущие ларьки.

Чтобы обратить внимание Серова на наиболее проблемные объекты городской среды в Купчино, активисты и решили развесить плакаты "Ждуна" с фотографией главы административной единицы.

Данная акция является очередной попыткой указать местным чиновникам на нерешенные проблемы благоустройства района. Ранее движение "Молодой Петербург" неоднократно публиковало информацию о продолжающих функционировать на территории района мусорных свалках, разбитых дорогах и бесхозных зданиях. При этом, как отмечают активисты, заявления Константина Серова о якобы решении тех или иных проблем не соответствуют действительности.

Так, еще весной прошлого года чиновник отчитывался об "успешной ликвидации" помойки на Малой Балканской, неприятный запах от которой создавал неудобства жителям расположенных поблизости домов. Однако в скором времени после этого свалка вновь начала функционировать, и проблема вернулась, что в очередной раз вызвало недовольство горожан и укрепило недоверие к сотрудникам администрации и самому Серову.

Кроме того, неблагоприятная ситуация сохраняется с качеством дорог и дворовых территорий. Жители Фрунзенского района довольно продолжительное время пытаются добиться ремонта дорожного покрытия и жалуются на многочисленные ямы и выбоины. При этом горожане обращают внимание на постоянные отписки чиновников о якобы нехватке бюджетных средств на благоустройство, что не мешает Серову пользоваться дорогостоящими иномарками премиум-класса.

Стоит отметить, что деятельность главы районной администрации на своем посту уже давно не вызывает доверия у петербуржцев. Это связано не только с невыполняемыми обещаниями чиновника, но и с чередой крупных скандалов. Некоторые из них связаны с вероятной реализацией коррупционных схем. Таким образом, репутация Серова и его бездействие в рамках создания благоприятной среды для проживания постепенно приводят местных жителей к выводу, что руководитель фрунзенской администрации использует занимаемую высокую должность исключительно для личного обогащения, игнорируя существующие проблемы и не выполняя возложенные на него обязанности.