Петербургская КСП оценит ущерб, нанесенный бюджету при ремонте парка "Екатерингоф"

Экономическая полиция зафиксировала факт хищения средств.

Контрольно-счетная палата Петербурге возьмется за проверку использования бюджетных средств, направленных на ремонт парка "Екатерингоф", сообщила пресс-служба КСП. К этой деятельности чиновники приступили после многочисленных обращений петербуржцев, заметивших нарушения условий госконтракта по капремонту парка.

Контракт почти на 83 млн рублей заключили с ООО "Рос Сервис", организация должна была провести необходимые работы в "Екатерингофе" до декабря прошлого года, но парк до сих пор неотремонтирован целиком. Взволнованные петербуржцы обращались к правоохранителям, противокоррупционный отдел ГУ МВД по Петербургу и области, с свою очередь, проверили администрацию парка и комитет по благоустройству, где и нашли допущенные подрядчиком нарушения. Также был установлен факт хищения выданных на ремонт средств: десятки миллионов переводились на личный счет должностных лиц организации-подрядчика.

КСП подержала проведение проверки использования городского бюджета и приступит к ней в грядущем декабре.

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Фото: autogear.ru